Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: 2026 rüzgarın yılı olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin enerji alanında tarihi dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi. Bayraktar, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerinde 2026 yılında toplam 1500 megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınacağını belirterek “2026 adeta rüzgarın yılı olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye ilk offshore rüzgar yarışmasına hazırlanıyor

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin offshore yani deniz üstü rüzgar enerjisinde önemli potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Bakanlık tarafından Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında dört ayrı offshore saha belirlendiğini açıklayan Bayraktar, izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasının yapılacağını duyurdu. 2035 yılına kadar offshore rüzgar enerjisinde 5 gigavat kapasite hedeflendiği ifade edildi.

Enerjide yeni dönemin merkezi elektrik olacak

Bayraktar, küresel enerji piyasalarında jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği, tedarik zinciri sorunları ve artan elektrik talebinin yeni riskler oluşturduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan krizlerin enerji güvenliği endişelerini artırdığına dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’nin enerji arzında sorun yaşamayan ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti. Yeni enerji mimarisinin merkezinde elektriğin yer alacağını vurguladı.

Elektrikli araç sayısı hızla artıyor

Türkiye’de elektrikli araç kullanımının hızla yükseldiğini belirten Bayraktar, bugün yollarda 400 binden fazla elektrikli araç bulunduğunu söyledi. 2035 yılında bu sayının 6 ila 8 milyon aralığına ulaşmasının beklendiğini kaydeden Bayraktar, özellikle yaz aylarında klima kullanımına bağlı olarak elektrik tüketiminde tarihi rekorların kırıldığını hatırlattı.

Yenilenebilir enerjide rekor büyüme

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinde son yıllarda büyük sıçrama yaptığını açıkladı. 2005 yılında yalnızca 20 megavat olan rüzgar enerjisi kapasitesinin bugün 15 bin megavatı geçtiğini belirten Bayraktar, güneş enerjisinde ise 40 megavattan 26 bin megavat seviyesine ulaşıldığını söyledi. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da ilk 5, dünyada ise ilk 11 ülke arasında yer aldığı ifade edildi.

Yerli üretim ve yeşil istihdam güçleniyor

Türkiye’de rüzgar türbinlerinde yerlilik oranının yüzde 60 seviyesine ulaştığını açıklayan Bayraktar, kule, jeneratör ve kanat üretiminde bu oranın yüzde 70’in üzerine çıktığını söyledi. Yenilenebilir enerji sanayisinde faaliyet gösteren yerli üretici sayısının 27’den 500’e yükseldiğini belirten Bayraktar, sektörde yaklaşık 50 bin kişiye yeşil istihdam sağlandığını açıkladı.

30 milyar dolarlık dev enerji altyapısı planı

Enerji altyapısında büyük yatırım sürecinin başladığını belirten Bayraktar, 14 bin 700 kilometrelik HVDC hattı, 15 bin kilometre yeni AC iletim hattı ve 40 yeni konvertör merkezi kurulacağını açıkladı. 2035 yılına kadar yeşil iletim altyapısına yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Türkiye bölgesel enerji merkezi olmayı hedefliyor

Bayraktar, enterkonneksiyon kapasitesinin artırılmasıyla Türkiye’nin bölgesel enerji ticaretinin merkezi haline getirilmesinin amaçlandığını söyledi. Ayrıca her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışmaları düzenlemeye devam edeceklerini belirten Bayraktar, Antalya’da düzenlenecek COP31 kapsamında Türkiye’nin rüzgar, güneş, nükleer enerji ve enerji verimliliği alanındaki hedeflerini dünyaya duyuracağını ifade etti.