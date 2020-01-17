Enerji verimlilik yatırımlarına destek talebi
İSO Başkanı Bahçıvan, "Enerji verimliliği yatırımları sermaye gerektiriyor. Türkiye'de uygulanan teşvikler de belli bir düzeyde sanayiciye destek oluyor. Bu desteklerin sanayimiz için cazip hale getirilmesinin, enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasına büyük faydası olacaktır" dedi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Türkiye'nin enerji tüketimi arttıkça enerji verimliliği her zamankinden daha fazla değer kazanıyor." dedi.
İSO'nun geleneksel çevre ve enerji ödülleri kapsamında bu yıl ikincisini düzenlediği Enerji Verimliliği Ödülleri törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda sanayici katıldı.
Ödül töreninde konuşan Bahçıvan, Enerji Verimliliği ödülleri ile toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.
Bahçıvan, şunları kaydetti:
"Enerji, arzu ettiğimiz yüksek ve sürdürülebilir büyüme ile toplumsal refah artışı için çok önemli bir role sahip. Türkiye'nin enerji tüketimi arttıkça enerji verimliliği her zamankinden daha fazla değer kazanıyor. Sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en temel unsurlarından enerji verimliliği, kaynakların doğru kullanılmasının kendini göstereceği en önemli alanlardan biri. Kaynakları kıt olan bir ülke olarak, enerji verimliliğini doğru modellersek buradan kaynak yaratabiliriz ve böylece ülkemiz kazanır.
Enerji verimliliği yatırımları sermaye gerektiriyor. Türkiye'de uygulanan teşvikler de belli bir düzeyde sanayiciye destek oluyor. Bu desteklerin sanayimiz için cazip hale getirilmesinin, enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasına büyük faydası olacaktır. Yenilenebilir enerji, öz kaynaklarımızın kullanılması, enerji ithalatımızın azaltılması yoluyla ödemeler dengesinin iyileştirilmesi, üretim sürecinde enerji girdi maliyetlerini düşürmesi ve çevresel etkilerinin az olması sebebiyle büyük önem arz ediyor."
Sanayinin enerji ihtiyacının sürekli, kaliteli ve uygun maliyetle karşılanmasının, üretimin devamı için elzem olduğunu belirten Bahçıvan, tüketicilerin elektriklerini tamamen yenilenebilir enerjiden karşılamak istemeleri halinde kullanılabilecek yeni bir tarife modelinin çalışıldığını ve bu mevzuatın da en kısa sürede yayımlanmasını beklediklerini ifade etti.
Bahçıvan, ayrıca yapımı planlanan iki nükleer güç tesisinin tedarik sisteminde yer almak isteyen firmaların bireysel çabalarının yetersiz kaldığını, nükleer sanayi sektörü oluşturulması adına ulusal bir plan ve program dahilinde kamu tarafından finanse edilerek yerli sanayiyi destekleyecek ve yönlendirecek bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Bahçıvan, 2019 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın atmış olduğu önemli ve stratejik adımlara şahit olduklarını söyledi.
İstanbul Sanayi Odası olarak Türkiye'nin ekonomik, toplumsal, çevresel, kültürel ve bilimsel konularında çözüm arayışlarının parçası olmaya dayalı bir sorumluluk almasını benimsediklerini kaydeden Bahçıvan, enerji ve ekonomik gelişmeler birbirinden asla ayrılamaz. Bu bağlamda zorlu iki yılı geride bıraktıklarını belirtti.
"Büyük Ölçekli İşletme Enerji Verimliliği Projesi" kategorisinde birinci TÜPRAŞ İzmir Rafineri
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Enerji Verimliliği Ödüllerinde, "Büyük Ölçekli İşletme Enerji Verimliliği Projesi" kategorisinde birinciliğe U-7000 Revamp ile Enerji Tasarrufu projesiyle TÜPRAŞ İzmir Rafineri layık görülürken, ikinci Yüksek Verimli Buz Soğutmalı Vakum Sistemi ile Enerjide Sürdürülebilirlik projesiyle Besler Gıda, üçüncü Atık Isının Isı Pompası Kullanılarak Sıfır Ayakiziyle Geri Kazanılması projesiyle Tofaş, dördüncü Şişecam Enerji İzleme Sisteminde Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti Uygulaması projesiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., beşinci ise Elektrik, Doğalgaz Kaynaklarının Verimli Kullanılması projesiyle Organik Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.
|
|
BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ
|
Birincilik
|
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. İZMİR RAFİNERİ
|
U-7000 Revamp ile Enerji Tasarrufu
|
İkincilik
|
BESLER GIDA VE KİM. SAN. VE TİC. A.Ş.
|
Yüksek Verimli Buz Soğutmalı Vakum Sistemi ile Enerjide Sürdürülebilirlik
|
Üçüncülük
|
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş.
|
Atık Isının Isı Pompası Kullanılarak Sıfır Ayakiziyle Geri Kazanılması
|
Jüri Özel (Teknoloji Geliştirme Ödülü)
|
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FAB.A.Ş
|
Şişecam Enerji İzleme Sisteminde Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti Uygulaması
|
Jüri Özel (Proje Ekibi Ödülü
|
ORGANİK KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
|
Elektrik, Doğalgaz Kaynaklarının Verimli Kullanılması
|
KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ
|
Birincilik Ödülü
|
SYK TEKSTİL SAN. VE TİC A.Ş.
|
Havadan Havaya Eko Sistem Kurulması
|
İkincilik Ödülü
|
NETPAK AMBALAJ SAN. TİC AŞ
|
Ultrasonik Kaynak Teknolojisi ile Enerji Verimliliğinin Arttırılması
|
BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME ENERJİ VERİMLİ ÜRÜN
|
Birincilik Ödülü
|
ARÇELİK A.Ş. KOMPRESÖR İŞLETMESİ
|
Yüksek Enerji Verimli İnverter Kompresör (VNTZ-165 KİK COP+)
|
İkincilik Ödülü
|
EAE ELEKTRİK AYDINLATMA ENDUSTRİ SAN. VE TİC. A.Ş
|
SROUND
|
Üçüncülük Ödülü
|
VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
|
Yeni Nesil Panel Kondanserli EKONF Buzdolabı
|
ÖZEL KATEGORİ / KURUM-KURULUŞ
|
Birincilik Ödülü
|
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ENERJİ, ÇEVRE VE EKONOMİ MERKEZİ
|
NEED4B
|
Birincilik Ödülü
|
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZ KAMPÜSÜ
|
Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Projesi
|
İkincilik Ödülü
|
İSTANBUL ENERJİ A.Ş.
|
Hasan Doğan Spor Kompleksi Basketbol Saha Aydınlatması
|
Jüri Özel
|
İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş.
|
İGA Havalimanı İşletmesi Enerji Verimliliği Faaliyetleri
|
Jüri Özel (Enerji Verimliliği Sosyal Sorumluluk)
|
ŞEHİT ASKERİ ÇOBAN İLKOKULU
|
Geleceğimi Biriktiriyorum
|
Jüri Özel (Enerji Verimliliği Sosyal Sorumluluk)
|
30 AĞUSTOS İLKOKULU
|
Enerji Değerli, Kullanalım Verimli
|
ÖZEL KATEGORİ/TEKNOPARK FİRMALARI
|
Birincilik Ödülü
|
BEAD TEKNOLOJİ SAN TİC A.Ş.
|
Gerçek zamanlı veri ile binaların dijital modelinin oluşturulması ve binayı yapay zeka ile yönetmek
|
İkincilik Ödülü
|
MET İLERİ TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
|
METWAVE 6 Hibrit - Endüstiryel Mikrodalga Fırın
|
Üçüncülük Ödülü
|
REENGEN ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
|
Enerji IoT Platformu, Ticari Binalar ve Tesisler için Bulut Tabanlı Dijital Enerji Yönetimi Yazılımı