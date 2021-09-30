Enerji zamları kapıda: BOTAŞ ve EPDK'nın kararları bekleniyor

Son dönemde enerjide yaşanan artışların ardından gözler BOTAŞ ve EPDK'dan açıklanacak satış fiyatı tarifelerine çevrildi. BOTAŞ ve EPDK'nın 1 Ekim itibarıyla satış tarifeleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Montel-Foreks'in dokuz trader'dan aldığı tahminlere göre, BOTAŞ'ın ekim ayı için geçerli olacak elektrik üretimi amaçlı toptan doğal gaz satış tarifesine yüzde 14,44'lük artış yapmasının beklendiği bildirildi. En düşük tahmin yüzde 10, en yüksek tahmin ise yüzde 17'lik yükseliş şeklinde kaydedildi.

Ekim ayı tarifesine zam yapılacağına kesin gözüyle bakan trader'lar, hem boru hatları ile ithal edilen doğalgazın hem de spot LNG ithalatının artan maliyetlerine dikkat çekti.

Azerbaycan'dan gaz akışı kesildi

BOTAŞ, doğalgaz alımının büyük bölümünü Rusya'dan tedarik ederken, Azerbaycan'dan gaz alımını kapsayan sözleşmenin süresi 17 Nisan 2021'de dolmuş ve gaz akışı kesilmişti.

Bu sahayı işleten konsorsiyumun en büyük paydaşı BP, yeni bir anlaşma için BOTAŞ ile görüşmelerin sürdüğü, ancak henüz bir uzlaşı sağlanamadığını açıklamıştı.

Bu yıl ayrıca, Rusya'dan ithal edilen 8 milyar m³ hacmindeki doğal gaza ilişkin sözleşme ve Nijerya'dan yıllık 1,2 milyar m³ gaz alımını kapsayan sözleşme de nihayete erecek.

Konutta 192,3 kuruş, sanayide 182,1 kuruş ödendi

Bu yılın ocak-haziran dönemi doğalgaz fiyat istatistiklerine göre, konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ortalama 192,3 kuruş, sanayide ise 182,1 kuruş ödendi.

Geçen yılın aynı döneminde bir metreküp için ödenen tutar konutta 182,6 kuruş, sanayide 189 kuruş olmuştu.

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 197,8 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin 220 metreküp aralığında ortalama 191,7 kuruş, 5 bin 220 metreküp ve üstünde ise ortalama 189,8 kuruş ödeme yapıldı.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz tüketimine bu dönemde ortalama 182,1 kuruş verildi. Aynı dönemde sanayide doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığında (26 bin 100 metreküp altı) 1 metreküp doğal gaz için ortalama 200,6 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 400 bin metreküp üstü) ise ortalama 183,6 kuruş ödedi.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları rekor tazeledi

Öte yandan Avrupa'da vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 92,5 euroya yükselerek rekor tazeledi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında, 1 megavatsaat doğal gazın fiyatı 92,5 avroya çıkarak yeniden rekor kırdı.

Birleşik Krallık doğal gaz gösterge fiyatı NBP, milyon BTU (İngiliz ısı birimi) başına yaklaşık 32 dolar seviyesine yükseldi.