"Enerji zamları yazı daha da ısıttı”

05 Ağustos 2019

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, temmuz ayında yaşanan 1.36’lık aylık enflasyonun sıcak geçen yazın son bölümünü daha da bunaltıcı hale getirdiğini söyledi.

BUSİAD Başkanı Türkay, yaşanan bu artıştan başta elektrik ve doğalgaz gibi devlet eliyle yönlendirilebilen fiyatların etkisinin önemli olduğunu ifade ederek, “Merkez Bankası yıl sonunda 13.9’luk bir enflasyon öngörüyor. Temmuz sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 16.65. Bu da hedefe ulaşmanın çok da kolay olmadığını gösteriyor. Devletin bütçe dengesini gözetmesini anlıyoruz. Ancak bunu zamlar yerine tasarrufla sağlamasını bekliyoruz. Enerji zamları tüm sektörlerin temel girdileri arasında. Bizler mal ve hizmet üretirken makul bir fiyata ulaşmaya çalışırken, enerjideki yüksek artış üretim ve ihracatta fiyat politikamızı olumsuz etkiliyor. Böyle olunca bizler için enerji zamları yazı daha da ısıtıyor. Umarım enerji zamları artık son bulur” diye konuştu.

Türkay, yaz aylarında gıdadaki düşüşten azami istifade edip enflasyon mücadelesinin hız kesmeden sürmesi gerektiğini de kaydederek, “Ağustos ayı bayram ve izinlerle sakin geçecek gibi. Ardından sonbahara gireceğiz. Umarım, iktidar ve Merkez Bankası, dünyadaki olumsuz gidişleri de iyi gözlemleyerek doğru adımları atar. Yoksa, ekonominin ateşinin düşmesini beklediğimiz sonbahar serinliğini de kaçırırız” dedi.