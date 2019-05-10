Enerjide acele kamulaştırma kararı
TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait bir trafo kapsamında belirlenen taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait bir trafo kapsamında belirlenen taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, "154 kV Lapseki Trafo Merkezi Projesi" kapsamında, proje sahasına isabet eden taşınmazlar TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.
Kaynak: AA