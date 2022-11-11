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Enerjide acele kamulaştırma kararı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurulacak Atares 2 Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) elektrik üretim tesisi için gerekli bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurulacak Atares 2 RES elektrik üretim tesisi için gerekli olan taşınmazlar, hazine adına tescil edilmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılacak.