Enerjide acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurulacak Atares 2 RES elektrik üretim tesisi için gerekli olan taşınmazlar, hazine adına tescil edilmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılacak.