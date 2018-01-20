Enerjide bin 90 şirket kuruldu

20 Ocak 2018

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), 2017 yılına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, geçen yıl Türkiye'de toplam 118 bin 20 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, 32 bin 704 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.

Geçen yıl kurulan şirketlerin 603'ü elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında, 487'si madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyete geçti.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı da geçen yıl elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 205, madencilik ve taş ocakçılığında ise 69 oldu.

Böylece, geçen yıl söz konusu sektörlerde bin 90 şirket ve 274 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2016'da bu alanlarda faaliyet göstermek üzere bin 529 şirket ve 480 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Toplam sermaye 8.9 milyar lira

Geçen yıl elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe faaliyete giren 603 şirket, 8 milyar 848 milyon 544 bin 147 lira sermaye ile kuruldu.

Aynı dönemde madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet göstermek üzere kurulan 487 şirket için yapılan sermaye yatırımı ise 100 milyon 426 bin 374 lira oldu. Böylece geçen yıl söz konusu sektörlerde kurulan toplam bin 90 şirketin toplam sermaye yatırım miktarı 8 milyar 954 milyon 970 bin 521 liraya ulaştı.

Geçen yıl elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 537 şirket ile 30 gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 76 şirket ile 24 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi. Böylece, geçen yıl söz konusu sektörlerde 613 şirket ve 54 gerçek kişi ticari işletmesi kapanmış oldu. 2016'da bu alanlarda faaliyetteyken 392 şirket ve 47 gerçek kişi ticari işletmesi kapanmıştı.

Kaynak: AA