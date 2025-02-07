Enerjide ihracat potansiyeli artacak: Türkiye’nin ilk deniz üstü RES projesi Çanakkale’de planlanıyor

Hyundai Electric Türkiye CEO’su Halil İshakoğlu, Türkiye’nin enerji stratejisinde deniz üstü rüzgâr enerjisi santrallerinin (RES) büyük bir potansiyel taşıdığını belirterek, bu projelerin enerjide sürdürülebilirliği güçlendireceğini söyledi.

İshakoğlu, Türkiye'deki elektrik tüketiminin yoğunlukla batı bölgelerinde toplandığını, bu nedenle talebe yakın enerji kaynaklarının geliştirilmesinin kritik olduğunu vurguladı.

İshakoğlu “Doğu-batı arasında aktarılan 5-10 GW kapasiteyi batıda alternatif kaynaklarla karşılayabilirsek, sistemin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayabiliriz. Bu bağlamda deniz üstü RES projeleri önemli bir alternatif oluşturuyor” dedi.

Dünya Bankası raporlarına göre Türkiye'nin teknik deniz üstü RES potansiyeli 75 GW olarak hesaplanırken, teknoloji riskleri ve yatırım maliyetleri dikkate alındığında kısa vadede yatırıma dönüştürülebilir kapasitenin 5 GW olduğu belirtiliyor.

Hyundai Electric Türkiye, bu potansiyeli değerlendirmeyi hedefleyen şirketler arasında. İshakoğlu, yatırımların beklenenden daha hızlı başlayabileceğini ifade etti.

Küresel deneyim Türkiye’ye taşınıyor

Hyundai Electric, deniz üstü rüzgâr enerjisi projelerinde dünya çapında önemli bir deneyime sahip. Bu küresel bilgi birikimini Türkiye’ye taşımayı amaçladıklarını belirten İshakoğlu, “Deniz üstü rüzgâr enerjisinde sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyle Türkiye’nin ilk projesine öncülük etmek istiyoruz. Yüzer santraller konusunda sahip olduğumuz deneyimi de Türkiye’deki projelere yansıtarak sağlam bir altyapı kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ekosistem ve yatırım süreçleri

Türkiye’nin son 20 yılda enerji projeleriyle büyük bir ilerleme kaydettiğine dikkat çeken İshakoğlu, bu başarının enerji bürokrasisinin desteğiyle mümkün olduğunu söyledi.

İshakoğlu, “Sürdürülebilir ve yenilikçi bir ekosistem oluşturmak için YEKDEM ve YEKA düzenlemeleri devreye alındı. Karasal enerji santrallerindeki başarıyı deniz üstü RES projelerinde de yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

İlk proje Çanakkale’de

2023 yılında deniz üstü RES projeleri için belirlenen elektrik alım fiyatlarıyla yatırım sürecinin hızlandığını belirten İshakoğlu, ilk projenin Çanakkale kıyılarında, 500-1.000 MW kapasiteyle projelendirilmesinin planlandığını söyledi.

İshakoğlu, “Rüzgâr rejimi hakkında deneyimli yabancı firmalarla çalışarak projeyi optimize edeceğiz. Kore’nin rüzgâr rejiminin Türkiye ile benzer olması da elimizi güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Yüksek ihracat potansiyeli

Deniz üstü RES projelerinin Türkiye’nin ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını belirten İshakoğlu, “Dünya Bankası verilerine göre, 2030 yılına kadar Türkiye’de 50 bin kişilik yeni istihdam yaratılabilir ve gayrisafi yurtiçi hasılaya 10 milyar dolarlık katkı sağlanabilir. Akdeniz ülkelerinde 2050’ye kadar 50-100 GW’lık projelerin tamamlanması bekleniyor. Türkiye, bu süreçte güçlü bir ihracatçı olabilir” diye konuştu.