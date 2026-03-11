Enerjide kırılganlık ortaya çıktı: AB'nin faturası 10 günde 3 milyar euro arttı

Orta Doğu'daki savaş son sürat devam ederken, enerji piyasalarıdaki belirsizlik fiyatları rekor seviyelere taşıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de çatışmaların 10 günde yakıt ithalatında 3 milyar euro ek maliyet getirdiğini açıkladı..

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşan Von der Leyen, Orta Doğu'daki durumun enerji üzerindeki etkisinin şimdiden görüldüğünü belirterek petrol ithalatına daha az bağımlı hale gelseler de dalgalanmalardan etkilendiklerini ifade etti.

"Enerjinin her zaman bir bedeli var"

"Çeşitlendirme çabalarımız meyvesini veriyor. Ancak bu, fiyat şoklarına karşı bağışıklığımız olduğu anlamına gelmiyor" diyen Von der Leyen, G7 enerji bakanlarının dün bir araya geldiğini hatılatarak "Ne önlem alırsak alalım, istikrarsız bölgelerden önemli miktarda fosil yakıt ithal ettiğimiz sürece savunmasız ve bağımlı oluruz. Enerjinin her zaman bir bedeli var. Çatışmanın başlangıcından bu yana gaz fiyatları yüzde 50, petrol fiyatları ise yüzde 27 arttı. Savaşın 10 günü Avrupa’daki vergi mükelleflerine petrol ithalatında ek 3 milyar euro ya mal oldu. Bu, bağımlılığımızın bedelidir." dedi.

"Rus petrolüne dönmek bir hata olur"

Von der Leyen, Rus petrolüne geri dönmenin ise stratejik bir hata olacağını ve AB'yi daha bağımlı, savunmasız ve zayıf hale getireceğini belirtti.

Avrupa'da hanelerin ve şirketlerin enerji fiyatları nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu anlatan von der Leyen, derhal rahatlama sağlamaları ve enerji faturalarını azaltmaları gerektiğini, bu konuda planlar üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Faturanın yüzde 56’dan fazlası enerji maliyetinden

AB başkanı, AB’de ortalama elektrik faturasında yüzde 56’dan fazlasının enerji maliyetinden, yüzde 18’inin şebeke ücretlerinden, yüzde 15’inin vergi ve harçlardan, yüzde 11’inin ise karbon maliyetlerinden oluştuğunu belirtirken, doğal gazın elektrik fiyatlarını belirlediği durumların etkisini azaltmak için satın alma anlaşmaları, fark sözleşmeleri, devlet yardımları ve gaz fiyatını sınırlama veya sübvanse etme gibi seçenekler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca şebeke ücretlerinin düşürülmesi için şebeke verimliliğinin artırılması ve israfın önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji ürünlerindeki vergiler ve harçların ulusal bir yetki alanı olduğuna işaret eden von der Leyen, bazı AB ülkelerinin elektriğe doğal gazdan çok daha yüksek vergi uyguladığını ve bu alanda yapılması gerekenler olduğunu anlattı.

Von der Leyen, emisyon ticaret sisteminin de modernize edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.