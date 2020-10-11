Enerjide milyarın üzerinde iki teşvik

11 Ekim 2020

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, Ağustos ayında 18 milyar 334 milyon liralık yatırım öngören 911 proje teşvik belgesine bağlandı. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 974 milyon 656 bin dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanılacak, 28 bin 241 kişi istihdam edilecek.



Ağustos ayında da önceki dönemlerde olduğu gibi enerji sektörüne yönelik yüksek hacimli yatırımlar öne çıktı. Bu dönemde 300 milyon lira ve üzeri yatırım öngören 9 proje teşvik belgesine bağlanırken, bunların 8 tanesinin komple yeni yatırım olması dikkat çekti.

Teşvik belgesine bağlanan en yüksek hacimli yatırımı Afşin Elbistan Elektrik Üretim A.Ş gerçekleştirecek. Şirket Kahramanmaraş’taki tesislerini modernize etmek için 1 milyar 446 milyon liralık yatırım yapacak. İkinci büyük yatırım da yine enerji sektöründe. Ulu Yenilenebilir Enerji Bursa’da RES yatırımı için 1 milyar 108 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı.



Dumlupınar Sağlık Hizmetleri’nin Kütahya’da 610 yataklı hastane yapımı için 999 milyon 999 bin liralık teşvik belgesi düzenlenirken, Yayla Agro da Niğde’deki gıda yatırımı için 601 milyon 364 bin liralık teşvik belgesi aldı.



Tukaş Niğde’de salça fabrikası kurmak için 528 milyon 734 bin liralık, Köksan Gaziantep’teki pet cips yatırımını modernize etmek için 459 milyon 519 bin liralık belge aldı.

Aynı dönemde, İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ gaz dağıtım hizmetleri için 378 milyon 112 bin liralık, Akmercan Doğalgaz A.Ş Samsun’da iletim-dağıtım hizmetleri için 320 milyon 60 bin liralık, Agrolino ise Amasya’da bitkisel yağ üretimi için 316 milyon 239 bin liralık teşvik belgesi aldı.



