Enerjide OECD zam rekortmeniyiz
OECD'nin 2015'i baz yıl (2015=100) alarak gerçekleştirdiği enerji endeksi çalışmasına göre; 2003’te 36.6 değerine sahip olan Türkiye'nin endeks değeri Mayıs 2019'da 148.8'e çıktı.
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