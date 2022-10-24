Enerjisa, 70 milyon $’lık Erciyes RES’i devreye aldı

Mehmet KARA / KAYSERİ

Elektrik üretim, dağıtım ve ticareti alanındaki en büyük özel sektör oyuncusu konumundaki Sabancı Holding ve Alman E.ON ortaklığı Enerjisa Üretim, santral yatırımlarına yeniden hız verdi. Enerjisa Üretim, 2015 yılında başladığı rüzgar ölçümleri ışığında geliştirdiği ve Eylül 2021’de inşasına başladığı Kayseri Yahyalı’daki Erciyes Rüzgar Enerji Santrali’ni (Erciyes RES) üretime geçirdi.

Yaklaşık 70 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen 65 MW gücündeki Erciyes RES ile birlikte Enerjisa’nın rüzgâra dayalı elektrik üretim kapasitesi 277 MW seviyesine ulaştı. Enerjisa’nın Erciyes RES’ten önce işletmede bulunan ve toplam 212 MW gücündeki tesisleri Çanakkale, Dağpazarı ve Balıkesir’de bulunuyor. Enerjisa Üretim, Erciyes RES ile birlikte toplam elektrik üretim kurulu gücünü 3.672 megavata yükseltmiş oldu.

Yılda 221 milyon kWh elektrik üretecek

Enerjisa Üretim’in, stratejik öncelik kabul ettiği yenilenebilir enerji alanındaki önemli yatırımlarından biri olan Erciyes RES, 65 MW kurulu gücüyle yıllık 221 milyon kilovatsaatlik (kWh) üretim yapacak. 75 bin hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelen bu üretimiyle santralin bölge ekonomisine de büyük katkı sağlaması bekleniyor. Santralin yıllık yaklaşık 200 bin ton karbon emisyonunu önleyeceği öngörülüyor.

Rüzgâr-güneş kardeşliği

Kayseri Yahyalı’daki Erciyes Rüzgâr Enerji Santrali, son dönemde

mevzuatı oluşturulan ve giderek sayıları artan hibrit elektrik üretim tesislerinden biri olarak faaliyet gösterecek. Bu kapsamda, Enerjisa Üretim’in Erciyes RES sahasındaki 14.5 MW kurulu güce sahip güneş enerji santralinin kurulumu da tamamlanmış durumda.

Montaj ve test aşamaları tamamlanarak şebekeye bağlanan Erciyes GES, kabul için hazır. Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Bayçöl’ün verdiği bilgiye göre rüzgâr ve güneşe dayalı üretim yapan Yahyalı’daki hibrit Erciyes GESRES kompleksinin, ilave yatırımlarla toplam 100 MW kurulu güce sahip olması hedefleniyor.

“Erciyes RES ile hedeflerimize yaklaştık”

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Enerjisa Üretim’in art arda yeni projeler hayata geçirdiğini ifade ederek, “Ekim ayında Enercon ile imzalanan 1.000 MW’lik rüzgâr türbini tedarik anlaşmasının ardından, yeni devreye aldığımız Erciyes RES ile bu alandaki hedeflerimize daha da yaklaştık” dedi.

Enerjisa Üretim Rüzgâr Yatırımları Direktörü Ezgi Katmer de, Erciyes RES’in saha tespiti aşamasından devreye alınmasına kadarki tüm aşamalarında imzası olan bir isim. Katmer, DÜNYA’ya yaptığı değerlendirmede, “2015’te ilk rüzgâr ölçüm direğini dikerek hayalini kurduğumuz bu santralin devrede olduğunu görmek çok gurur ve mutluluk verici. Eylül 2021’de kuruluma başlandı, planlanandan iki ay erken devreye alındı” diye konuştu.

“2032’de karbon nötr, 2045’te net sıfır olmayı hedefliyoruz”

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, yenilenebilir enerjide yatırım yapmanın stratejik öncelikleri olduğunu belirterek “Önümüzdeki beş yılda sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak üretim kapasitemizi 5.000 megavata çıkartacağız. Böylelikle yenilenebilir enerji payımızı yüzde 60’a yükseltmeyi hedefl iyoruz” dedi. Üç yılda en az 150 MW hibrit güneş santrali yatırımı yapmayı hedefl ediklerini açıklayan Bayçöl, hibrit GES yatırımlarını Balıkesir, Bandırma, Tufanbeyli ve Erciyes Santrallerinde hayata geçirmeye başladıklarını kaydetti. Bayçöl, “2032’de ‘karbon nötr’, 2045’te ise ‘net sıfır’ olma hedefiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına ve sürdürülebilirlik hedefl erimize yönelik projelere devam edeceğiz” diye konuştu.