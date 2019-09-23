Enerjisa’da dijitalleşmenin formülü: 70-20-10
Enerjisa CEO’su Ziya Erdem, toplam tüketimin yüzde 40’ını merkezden 80 bin noktayı anlık olarak izleyebildiklerini ve gerçek zamanlı tüketim analizleri yaptıklarını anlattı.
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