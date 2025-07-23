Enerjisa'dan, tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı

Enerjisa Enerji, KAP’a yaptığı açıklama ile rekor bir tahvil ihracı duyurdu. Şirket, Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdiği 5 Milyar 250 Milyon TL tutarındaki 726 gün vadeli tahvil ihracıyla Türkiye sermaye piyasalarında reel sektör tarafından ihraç edilen tüm zamanların en büyük tahvil ihracına imza atmış oldu.

Toplam tahvil tutarı 36 Milyar TL’ye yaklaştı

Bu ihracın tamamlanmasıyla birlikte Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 35 Milyar 935 Milyon TL’ye ulaştı. Şirket, elde edilen kaynakları yatırımların finansmanında kullanarak enerji dönüşümünde öncü rolünü sürdürmeyi ve şebeke altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu sene tahvil ihracında ikinci kez rekor Enerjisa'nın

Şubat ayında tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekoruna 4 milyar 800 milyon TL ile ulaşan Enerjisa, 5 Milyar 250 Milyon TL’lik bu tahvil ihracı ile birlikte bu seneki rekorunu da tazelemiş oldu.

Dijitalleşme ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar hızlanıyor

Türkiye’nin enerji dönüşümüne yön verenlerden olmayı hedeflediklerini belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “ Gerçekleştirdiğimiz rekor tahvil ihracı ile yalnızca finansal gücümüzü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin daha dirençli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşmasına da katkı sağlıyoruz. Sağladığımız bu kaynak ile bir yandan dağıtım şebekemizi modernize ederken, diğer yandan dijitalleşme ve enerji verimliliği odaklı yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Çünkü biz, sadece bugünün değil yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz.” dedi

"Yerel para birimi finansmanda önemli bir eşik oluşturdu"

Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich de gerçekleştirilen rekor tahvil ihracına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Enerjisa Enerji olarak gerçekleştirdiğimiz 5 Milyar 250 Milyon TL tutarındaki, 726 gün vadeli bu işlem ile birlikte, Türkiye sermaye piyasalarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu bu sene içerisinde ikinci defa kırmış bulunuyoruz. Avantajlı bir fiyatlama ile tamamladığımız bu işlem yerel para birimi finansmanda önemli bir eşik oluşturdu. Yeni tahvil ihracımıza gelen yoğun talep hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa’nın güçlü finansal performansına olan güveninin açık bir göstergesidir” dedi.

“Yeni tahvil ihracı ile rekor tazeledik”

Enerjisa Enerji ile bugüne kadar çok sayıda başarılı tahvil ihracı yaparak birçok ilke imza attıklarını belirten Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise “Enerjisa Enerji ile 10 Şubat 2025 tarihinde tamamladığımız 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki tahvil ihracında, tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu elde etmiştik. Şimdi gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 250 milyon TL tutarında ve 726 gün vadeli yeni ihraç ile bu rekorumuzu tazeledik” dedi.