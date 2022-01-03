Enflasyon 19 yılın zirvesinde: %36,1

Tüketici fiyatları, 2021 aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 arttı. Kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldi.

Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89'a tırmandı. Böylece ÜFE-TÜFE makası 43,8 puan ile rekor tazeledi.

Çekirdek enflasyon ise yüzde 31,9'a yükseldi.

Aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.