Enflasyon, 20 ayın zirvesine çıktı

Enflasyonda yükseliş eğilimi, beklendiği gibi, mart ayında da hız kesmedi ve yıllık enflasyon yeni zirvesini gördü.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; enflasyon mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08 artış kaydetti. Böylece yüzde 16,19'a yükselen yıllık enflasyon 2019 yılının temmuz ayından bu yana en yüksek seviyedeki seyrini sürdürdü.



Piyasanın medyan tahmini TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağı yönündeydi.

Mart ayında enflasyon, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,71, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 13,18 artış olarak gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon, iki yılın zirvesinde

Çekirdek enflasyon (C-Endeksi) mart ayında yıllık yüzde 16,88 ile 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,25 artış gerçekleşti.

Gıdadan aylık 0,3 puan katkı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mart ayı enflasyonunu en fazla artıran yine gıda grubu oldu. Gıda grubunda aylık enflasyon yüzde 1,13 arttı ve bu manşet enflasyonu 0.30 puan arttırdı. Karnabahar 1 aydaki yüzde 61 fiyat artışıyla zam şampiyonu olurken, biber, domates gibi yaz sebze ve meyvelerindeki yükselişler de dikkat çekti. Gıdada tavuk eti, yoğurt, tulum peyniri gibi ürünlerde de yüksek zamlar görüldü.

Açılma giyimde zam getirdi

Giyim ve ayakkabı grubu pandemide fiyat artışı yaşanmayan grupların başında geliyordu. Evlere kapanmanın azalttığı talep bu grupta maliyetin fiyatlara yansıtılmasının önüne geçiyordu. Ancak marttaki normalleşme adımları ve açılmalar bu grupta da fiyatları hareketlendirdi.

Aynı zamanda mart giyim ve ayakkabı grubu için bahar sezonunun da açılışı. Bu grupta aylık artış yüzde 1,72 arttı ve bu manşet enflasyonu 0.09 puan yükseltti.

Doğalgaza yapılan yüzde 1 zammın yanı sıra ev tamiratı ve yenilemesine yönelik hizmetlerdeki fiyat artışı konut grubunda yüzde 0,70 aylık enflasyon yarattı. Ve bunun manşet enflasyona etkisi 0.11 puan oldu.

Nisan ayı da yine yüzde 1 doğalgaz zammıyla başladı. Bu grupta nisanda da yükseliş sürecek.

Sağlıkta ise ilaç fiyatlarındaki yüzde 12,1’lik artış grubun aylık enflasyonunu yüzde 3,70’e çıkardı. Bu artış manşet enflasyonu 0.13 puan yükseltti. Haberleşme grubunda artışın nedeni ise kargo gönderme ücretlerindeki yüzde 15,5’lik zam.

Lokanta ve oteller zamlı başladı

Eğlence ve kültür grubunda yine açılmanın etkisiyle yurtiçi turlara yapılan yüzde 4,8’lik zamdan da kaynaklı yüzde 2,01 aylık enflasyon oluştu. Yine evcil hayvan mamalarındaki yüzde 26,5’lik zam da dikkat çekti.

Eğitimde ise özel ilköğretim ve özel lise fiyatlarına yüzde 4 seviyelerinde zam geldi.

En hızlı fiyat hareketleri açılmayla işlerine geri dönen lokanta ve otellerde yaşandı. Dışarıda yenen yemek ürünlerinin hepsi zamlı fiyatla işe başlarken otel fiyatlarında yüzde 5,75 yükseliş yaşandı.

Ramazan ile beraber yeniden değişecek olan açılma kurallarıyla bu grupta fiyatlardaki hareketlerin sürmesi bekleniyor. Grupta yüzde 2,60 artan aylık fiyatlarla manşet enflasyon 0.15 puanlık yükseliş yaşadı.

Çeşitli mal ve hizmetlerde de açılmanın etkileri görülüyor. Makyaj malzemeleri, deodorant gibi ürünlerde çift haneli fiyat artışları yaşanırken kolonyadaki yüzde 6,11 zam dikkat çekti. Bu grupta yüzde 1,98 aylık değişimin manşet enflasyona etkisi 0.09 puan oldu.