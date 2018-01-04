"Enflasyon 2018'in büyük bölümünde çift hanelerde kalacak"
Godman Sachs, hem manşet hem de çekirdek enflasyonun 2018'in büyük bölümünde düşük çifthanelerde kalmaya devam etmesinin beklediğini bildirdi.
TÜİK'in dün açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Godman Sachs, hem manşet hem de çekirdek enflasyonun 2018'in büyük bölümünde düşük çift hanelerde kalmaya devam etmesinin beklediğini bildirdi.
Enflasyonun ancak 2018 sonuna doğru tek haneli rakamlara düşmesini bekleyen Goldman Sachs, enerji ve gıda fiyatlarındaki baz etkisi dikkate alındığında manşet enflasyonda oynaklığın sürmesini beklediklerini vurguladı.
Goldman Sachs, manşet enflasyonun 2018 ilk yarı sonunda yeniden yükselmesinin mümkün olduğuna da işaret etti.