Enflasyon 24 yılın zirvesinde: 79.6

TÜİK'in temmuz enflasyonu piyasa beklentilerinin altında gelirken, TÜFE 1998 yılından bu yana en yüksek seviyesini korudu.

Temmuz ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2.37 arttı, yıllık enflasyon yüzde 78.62'den yüzde 79.60'a çıktı. Genel piyasa beklentisi, TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE’nin yüzde 81'i aşacağı yönündeydi.

Gıda fiyatları temmuzda yüzde 94.7 artarken, ulaştırma yüzde 119.11 artışla öne çıktı. Ev eşyası fiyatlarında ise yüzde 88,35 artış kaydedildi.

Aylık yüzde 3,45 artan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 57.3'ten yüzde 61.7'ye yükseldi.

ÜFE yüzde 144.6 arttı

TÜİK hesaplamalarına göre; Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 70,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artış gösterdi.

Bu arada ENAGrup, tüketici fiyat artışının yüzde 5.03 olarak hesapladı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 176.04, yılın başından itibaren ise yüzde 80.35 olarak duyuruldu.