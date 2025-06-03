Enflasyon açıklandı, ekonomistlerin indirim beklentisi arttı: Sürpriz olmayacak!

TÜİK verilerine göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,53 artarken, yıllık bazda 35,41 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulunan ekonomistler ise Merkez'in faiz indirimine işaret etti.

Para politikasında sıkılaşma sinyali

Prof. Dr. Hakan Kara, paylaşımında "TÜİK Mayıs aylık enflasyonunu yüzde 1,53 olarak açıkladı. Merkez Bankası son raporunda yüzde 1,6 olarak tahmin etmişti. İki rakam büyük ölçüde uyumlu" derken, bir başka paylaşımına işaret ederek para politikasında esas sıkılaşmanın yeni başladığını ifade etti.

Medyan enflasyonun son bir yıldır aylık yüzde 2 civarına sıkıştığını belirten Kara, "Enflasyon ataleti dediğimiz şey tam da bu. Yeni bir şok gelmezse ve sıkı politikadan geri adım atılmazsa önümüzdeki aylarda yüzde 1,5’lere doğru düşmesini bekliyorum" dedi.

'Yüklü faiz indirimlerine alan açılacak'

Önümüzdeki aydan itibaren ekonomide yavaşlama ve enflasyonda düşüş beklediğini kaydeden Kara, 16 Nisan'daki tepki çeken paylaşımını da hatırlatarak yüklü faiz indirimlerine işaret etti. Kara o paylaşımında "Hazine-TCMB koordinasyonu ile tahvil ve kur piyasasını destekleyecek ilave adımlar atılması halinde, yıl ortalarından itibaren yüklü faiz indirimleri için yeniden alan açılacağını düşünüyorum" demişti.

'TÜİK'in mayıs enflasyon datası Merkez'e alan açtı'

Ekonomist İris Cibre ise paylaşımında TÜİK'in mayıs enflasyon datasının Merkez'e alan açtığını belirterek "İndir şu faizi" ifadelerini kullandı. İhracattaki düşüşe, maliyet artışlarına ve likidite sorunlarına dikkat çeken Cibre, bunun yurtiçinde fiyatlara da yansıdığını ifade ederek, "Fonlamayı izleyeceğiz. İndirim için alan var" dedi.

'Faiz indirimi sürpriz olmayacak'

İktisatçı Murat Sağman da yüzde 2 beklentiye karşılık, enflasyonun yüzde 1,53 olarak açıklandığını böylece yıllık enflasyon da yüzde 35,41’e gerilediğini belirterek, "Bu açıklanan verilerle 19 Haziran’da Merkez Bankası tarafından bir faiz indirimi artık sürpriz olmayacaktır" dedi. ENAG ve İTO'nun açıkladığı enflasyon oranlarındaki farka dikkat çekti.

'Faiz indirimi mümkün'

Ekonomist Prof. Dr. Fatih Özatay ise "Bu veriyi doğru kabul edersek, faiz indirimi mümkün diyebiliriz. Bundan sonra her ay fiyatlar en fazla yüzde 1,65 artmalı ki 2025 sonunda enflasyon yüzde 29 olsun" dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ise faiz kararını 19 Haziran Perşembe günü açıklayacak.