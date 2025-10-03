ENFLASYON AÇIKLANDI! Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar açıklandı? Yıllık enflasyon arttı mı?
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında... Ekonomiyi yakından takip edenler TÜİK'in açıkladığı verileri merak ediyor. Özellikle çalışan ve emekliler gelecek rakamlara odaklanmış durumda... Sıkça yöneltilen soru ise "Enflasyon rakamları kaç oldu?" şeklinde...
Eylül ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Milyonlar gelen veriyi beklerken enflasyonun artıp artmadığı merak ediliyor. Binlerce kişi verileri öğrenmek için "Enflasyon oranı kaç oldu?" sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar...
Enflasyon oranları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜİK verilerine göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göreyüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.
TÜİK ağustosta enflasyonu aylık yüzde 2,04, yıllık yüzde 32,95 olarak açıklamıştı.