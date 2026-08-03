Temmuz enflasyonu açıklandı: Memur ve memur emeklisinin zam hesabı yeniden şekillendi

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Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklisinin maaş artışına ilişkin hesaplamalar yeniden gündeme geldi.

TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 1,78 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,75 olarak gerçekleşti. Temmuz enflasyon oranının belli olmasıyla memur ve memur emeklilerinin gözü Ocak 2027'de geçerli olacak zam oranına çevrildi.

Yüzde 1,78’lik temmuz enflasyonu memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı enflasyon farkının ilk verisi olurken, kesin zam oranı temmuz-aralık döneminin toplam enflasyonu açıklandıktan sonra belli olacak.

Zam hesabı nasıl yapılacak?

2027 yılı toplu sözleşmesine göre memur ve memur emeklileri, yılın ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında ise yüzde 4 toplu sözleşme zammı alacak.

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de uygulanacak maaş artışında ise 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak.

Temmuz-aralık döneminde oluşacak 6 aylık enflasyon yüzde 4'lük toplu sözleşme zammını aşarsa, aşan raksm enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek. Bu farkın üzerine de 2027'nin ilk yarısı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı uygulanacak.

Gözler beş aylık veride

Temmuz verisiyle birlikte Ocak zammı hesabının ilk ayağı oluştu. Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı kesin zam oranı, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyonun tamamının açıklanmasının ardından netleşecek.