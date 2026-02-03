Enflasyon açıklandı mı? Ocak ayı enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak?
Türkiye'nin gözü bir kez daha enflasyon rakamlarında... TÜİK bugün kritik veriyi kamuoyu ile paylaşacak. Saat konusunda bilgi almak isteyenlerin başvurduğu soru "Ocak ayı enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak" oluyor.
Milyonların beklediği gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu bugün TÜFE ve ÜFE oranlarını paylaşacak. Aylık bazda enflasyon oranlarının yükselmesi beklenirken vatandaşlar sıkça saati araştırıyor. İşte "Ocak ayı enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak" sorusunun yanıtı...
Enflasyon oranları saat kaçta açıklanıyor?
Ocak ayı enflasyon rakamları bugün saat saat 10.00'da açıklanacak.
AA Finans’ın düzenlediği ankette, 35 ekonomist TÜİK’in 3 Ocak Salı günü açıklayacağı veriye odaklandı. Ortaya çıkan tabloya göre, piyasada ocak ayı için aylık enflasyonun yüzde 4,21 olacağı öngörülüyor.