ENFLASYON AÇIKLANDI! Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar açıklandı? Yıllık enflasyon arttı mı, düştü mü?

Nisan ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Milyonlar gelen veriyi beklerken enflasyonun artıp artmadığı merak ediliyor. Gözler TÜİK'e çevrilirken emekli ve memurun gözü de enflasyon ile gelecek olan 4 aylık enflasyon farkında...

Binlerce kişi verileri öğrenmek için "Enflasyon oranı kaç oldu?" sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar...

Enflasyon oranları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

Mart ayı enflasyon rakamları neydi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta bir önceki aya göre yüzde 2,46 oranında artış gösterdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aynı dönemde yüzde 1,88 yükseldi.

Yıllık bazda bakıldığında, TÜFE yüzde 38,1’e çıkarken, Yİ-ÜFE’deki yıllık artış yüzde 23,5 olarak kaydedildi. Açıklanan rakamlar, hem tüketici hem de üretici fiyatlarındaki artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.