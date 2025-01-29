Enflasyon Beklenti Anketi açıklandı: Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. 2025 sonu enflasyon beklentisi ise ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.
20 ekonomistin katıldığı ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin hazırlanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi açıklandı. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini 3 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.
Yıl sonu enflasyon tahmini
Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.
Ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.
TÜİK verilerine göre, enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken; yıllık bazda yüzde 44,38 olarak açıklanmıştı.