Enflasyon beklentileri düzeliyor! Mehmet Şimşek: Vatandaşların alım gücünü kalıcı olarak artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin ekonomi programına büyük destek sağladığını belirtti. X hesabından yaptığı açıklamada, dezenflasyon sürecindeki olumlu gelişmelere dikkat çeken Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43,1’e gerilediğini ifade etti.

Şimşek, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin de sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4'e düştüğünü belirterek, "Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun Eylül ayında yüzde 50’nin altına inmesi bekleniyor" dedi.

Bütçe açığında iyileşme hedefi

Bakan Şimşek, 2024 yılı için yüzde 4,9 seviyesinde öngördükleri bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl yüzde 3,1'e düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu hedefle, mali disiplinin dezenflasyon sürecine güçlü bir destek sağlayacağını vurguladı.

Fiyat istikrarı ve alım gücü

Şimşek, enflasyonla mücadelede yapısal reformların önemine dikkat çekerek "Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız" dedi.

Ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde uygulanmasıyla fiyat istikrarı ve mali disiplinin sağlanması hedefleniyor.