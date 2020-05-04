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Enflasyon beklentilerin üzerinde geldi

Nisan ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşti. TÜFE aylık bazda yüzde 0,85 ve yıllık yüzde 10,94 artış gösterdi. Gıda ürünlerindeki yukarı hareket belirleyici oldu.

Enflasyon beklentilerin üzerinde geldi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,85 ve yıllık bazda yüzde 10,94 oldu.

Beklenti aylık yüzde 0,72 ve yıllık yüzde 10,79 olacağı yönündeydi.

TCMB yıl sonu beklentisini düşürdü

Öte yandan TCMB, geçen hafta açıkladığı Enflasyon Raporunda, enflasyondaki aşağı gelişin belirginleşeceğine dikkat çekmiş ve yılsonu TÜFE tahminini yüzde 8,2’den yüzde 7,4’e indirmişti.

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