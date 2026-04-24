Enflasyon beklentisi alarm veriyor: Hanehalkında yükseliş sürüyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), Nisan 2026 dönemine ilişkin “Hanehalkı Enflasyon Beklentileri” raporunu yayımladı. Veriler, enflasyon beklentilerinde belirgin bir bozulmaya işaret etti. Hanehalkının 1 yıl sonrasına ilişkin ortalama enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 10,3 puan artarak yüzde 60 seviyesine yükseldi.

Beklentiler hızla yükseliyor

Rapora göre, enflasyonun mevcut seviyenin altında olacağını düşünenlerin oranı da geriledi. Bu oran bir önceki aya kıyasla 11,8 puan düşerek yüzde 17,9’a indi. Katılımcıların en büyük bölümü ise enflasyonun yüzde 41-60 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor.

Kadınlarda ve yaşlılarda daha yüksek

Veriler, enflasyon beklentisinin demografik gruplara göre farklılaştığını ortaya koydu. Kadınlarda beklenti yüzde 64,7 ile erkeklerin (yüzde 56,8) üzerinde gerçekleşti. Yaş gruplarında ise en yüksek beklenti yüzde 70,9 ile 55-64 yaş aralığında ölçüldü.

Mesleklere göre farklı tablo

Meslek gruplarına göre bakıldığında en yüksek beklenti işsizler ve öğrencilerde görülürken, en düşük beklenti yüzde 52,3 ile kendi hesabına çalışanlar ve işverenlerde kaydedildi. Emekliler ve yevmiyeli çalışanlarda ise beklenti yüzde 66 seviyesinde bulunuyor.

Ekonomik algı bozuluyor

Uzmanlara göre bu veriler, toplum genelinde enflasyon algısının bozulduğunu ve ekonomik belirsizliğin arttığını gösteriyor. Artan beklentiler, fiyatlama davranışları ve tüketim eğilimleri üzerinde de belirleyici olmaya devam ediyor.