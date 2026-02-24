Enflasyon beklentisi geriledi, hanehalkında iyimserlik azaldı

TCMB koordinasyonunda yürütülen sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hanehalkında değişim göstermedi.

2026 yılı Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,10 puan azalarak yüzde 22,10 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 32,00 seviyesine gerilerken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 4,63 puan azalarak yüzde 20,33 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları gıda ile yakıt ve enerji olarak belirlendi. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1 oldu.

Dolar/TL kuru beklentisi

12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL'ye geriledi.

Konut fiyatı değişim beklentisi

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41 oldu.

Yatırım tercihlerinde 'altın' öne çıktı

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde de ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5 oldu. İkinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30,0 olarak gerçekleşti.

