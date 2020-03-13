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Enflasyon beklentisi tek haneye indi

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 9,98'e indi.

Enflasyon beklentisi tek haneye indi
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Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,06 iken, bu anket döneminde yüzde 9,98 oldu.

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Buna göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,61 iken, bu anket döneminde yüzde 9,51 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,52 ve yüzde 8,51 olarak gerçekleşti.

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