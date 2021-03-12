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Enflasyon beklentisi yüzde 11,54'e yükseldi

TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11,23'ten yüzde 11,54'e yükseldi. Ankete katılanların yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 7,95.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket  döneminde yüzde 11,23 iken, bu anket döneminde 11,54 oldu. 

12 ay sonrası TÜFE  beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,36 iken, bu anket  döneminde yüzde 10,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı  anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,03 ve yüzde 9,18 olarak  gerçekleşti.

Dolar/TL öngörüsü 7,95

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki  anket döneminde 7,79 TL iken, bu anket döneminde 7,95 TL oldu. 12  ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,94 
TL iken, bu anket döneminde 8,20 TL olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentisi yüzde 4,4

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4'e yükseldi. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3  iken, bu anket döneminde yüzde 4,2'e indi.