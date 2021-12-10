Enflasyon beklentisinde sıçrama

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon ve kur beklentilerinde yükseliş devam ederken, 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerdeki sıçrama dikkat çekti.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85'e çıkarken, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 15,61'den yüzde 21,39'a çıktı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 9,98 TL iken, bu anket döneminde 13,77 TL'yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,93TL iken, bu anket döneminde 15,56 TL'ye yükseldi.

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,2 iken bu anket döneminde yüzde 9,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken bu anket döneminde yüzde 4,1'e geriledi.