Enflasyon beklentisinde yükseliş devam ediyor

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon beklentilerinde yükseliş devam ediyor.

Reel sektör temsilcileri ile finans profesyonellerden oluşan 56 katılımcıyla gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; bir önceki ankette yüzde 16,30 olan cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 16,74'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,48 iken, bu anket döneminde yüzde 12,94'e yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 10,52'den yüzde 10,71'e geldi.

TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ EYLÜL AĞUSTOS 2021 sonu TÜFE (%) 16.74 16.3 12 ay sonrası yıllık TÜFE (%) 12.94 12.48 24 ay sonrası yıllık TÜFE (%) 10.71 10.52 2021 GSYH artışı (%) 8.2 6.0 2021 sonu cari açık ($ mlyr) 22.4 23.5 2021 sonu Dolar/TL 8.9184 8.9431 2022 sonu Dolar/TL 9.5588 9.3688 Repo faizi (cari ay %) 19.00 19.00 Repo faizi (gelecek 3 ay sonunda %) 18.02 18.55 Repo faizi (gelecek 12 ay sonunda %) 14.73 14.89

Politika faizinde bu ay değişim beklentisi yok

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19 olarak kaldı.

Dolarda bu yılki beklenti 8,92



Bir önceki ankette 8,94 olan yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 8,92 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,37 TL iken, bu anket döneminde 9,56 TL olarak gerçekleşti.

Cari işlemler hesabında 22,4 milyar dolar açık bekleniyor



Bir önceki anket döneminde 23,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 22,4 milyar dolara indi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 21,2 milyar dolardan 21,4 milyar dolara yükseldi.

Büyüme beklentisi yüzde 8,2'ye çıktı



Ankette 2021 yılı için büyüme beklentisi ise yüzde 6'dan yüzde 8,2'e yükseldi. Bir önceki ankette yüzde 4 olan 2022 yılı büyüme beklentisi ise son ankette yüzde 4,2'e yükseldi.