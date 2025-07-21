Enflasyon düzeltmesinde kullanılacak faiz oranları belli oldu
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı ikinci çeyreğinde enflasyon düzeltmesi uygulamalarında dikkate alınacak ortalama ticari kredi faiz oranlarını duyurdu. Buna göre, nisan ayı için yüzde 64,53, mayıs ayı için yüzde 64,96 ve haziran ayı için yüzde 65,41 oranları geçerli olacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı, enflasyon düzeltmesi işlemlerinde referans alınacak nisan, mayıs ve haziran aylarına ait ortalama ticari kredi faiz oranlarını yüzde 64,53 ile 65,41 aralığında açıkladı.
Açıklama, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi ile geçici 33’üncü maddesi kapsamında yayımlanan tebliğ doğrultusunda yapıldı. 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla başlayan ve izleyen geçici vergi dönemlerini de kapsayan bilançolar için uygulanacak enflasyon düzeltmelerine ilişkin esaslar kapsamında, ilgili dönemlerde ortalama ticari kredi faiz oranlarının dikkate alınacağı vurgulandı.
Belirlenen oranlar, şirketlerin mali tablolarında yapılacak enflasyon muhasebesi işlemlerinde kullanılacak. GİB’in açıklamasına göre, söz konusu oranlar düzeltme katsayılarının hesaplanmasında referans veri niteliği taşıyacak.