Enflasyon düzeltmesinde kullanılacak ticari kredi faiz oranları belirlendi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayınlanan 22.4.2025 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak Ocak 2025, Şubat 2025 ve Mart 2025'e ait ortalama ticari kredi faiz oranları belli oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemler için ortalama ticari faiz oranları şöyle:

-Ocak 2025: 62,12

-Şubat 2025: 58,47

-Mart 2025: 59,43