Enflasyon, ekonomi programına yanıt veriyor! Bakan Şimşek ABD'de sunum yaptı: 2026 sonuna kadar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brookings Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve hedefleri hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Şimşek, enflasyonun 2026 yılı sonunda tek haneli rakamlara düşmesini hedeflediklerini ifade ederek, "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor" dedi.

Enflasyondaki düşüşün sadece baz etkisiyle sınırlı kalmayacağını belirten Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi devreye girmeye başladı. Negatif mali itki ve destekleyici gelirler politikası dezenflasyon sürecini hızlandıracak" diye konuştu. Şimşek, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme için fiyat istikrarına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Şimşek, Türkiye'nin cari açığının daraldığını, enerji üretimindeki artış ve sanayi politikalarıyla cari dengedeki iyileşmenin kalıcı hale geleceğini ifade ederek, "Rezervlerdeki artışın temel sürükleyicisi dolarizasyondaki azalma" dedi. Ayrıca, kur korumalı mevduat hesaplarında ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin yatırım potansiyeline de değinen Şimşek, büyük nüfusu, kişi başı gelirdeki artış ve güçlü iş gücü ile Türkiye’nin cazip bir yatırım noktası olduğunu vurguladı. Türkiye'nin üretim kültürüne sahip olduğunu belirten Şimşek, "Orta yüksek ve yüksek katma değerli ürünler üretmek için yapısal reformlara hız kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

AB ile ilişkiler konusuna da değinen Şimşek, Türkiye'nin BRICS platformuyla ilgisinin sınırlı olduğunu ancak AB ile derinleşen ilişkilerin iki taraf için de fayda sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin uzun vadede ticaret hacmini artırabileceğine dikkat çekti.

ABD’deki başkan adaylarının Türkiye’yi nasıl etkileyeceğine yönelik soruları da yanıtlayan Şimşek, artan faiz oranlarının gelişmekte olan piyasalar için olumsuz sonuçları olabileceğini ifade etti.