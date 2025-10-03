Enflasyon eylülde beklentileri aştı: Ekonomistlerden dikkat çeken yorumlar geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde beklentileri aşarak yüzde 3,23'e yükselirken, yıllık bazda ise yüzde 33,29 arttı. On iki aylık ortalamalara göre de enflasyon yüzde 38,36 artış gösterdi.

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile gözler bir kez daha ekonomistlerin değerlendirmelerine çevrildi.

"Merkez bu enflasyonla faiz indiremez"

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın (TCMB) bu enflasyon oranlarıyla faizi indiremeyeceğini ifade ederken enflasyonu yükselten kalemlere dikkat çekti.

Cibre paylaşımında "2 yıl. Yüzde 45 üzeri faiz. Tüm önemli kalemler yüzde 2 üzerinde. Giyim, kira ve ulaştırmaya mevsimsel diyelim. İşlenmemiş gıda yüzde 5,53, buna da kuraklık dedik. Peki işlenmiş gıda yüzde 3,90, lokanta otel yüzde 2,68, temel mallar yüzde 2,11, hepsi yüzde 2 üzerinde. C Endeksi yüzde 3,34. Bu dataya da TÜİK yalan söylüyor deyin de görelim..." ifadelerini kullandı.

Cibre bir sonraki paylaşımında Merkez'in 2026'da yüzde 16 hedefine ulaşması için enflasyonun her ay ortalama yüzde 1.33 gelmesi gerektiğini belirterek, "2026 hedefi de, 2024 gibi suya düştü (zaten düşmüştü, kesinleşti diyelim.) 2026'yı da yüzde 25 seviyelerinde takılmış ve merkez faiz indirebilir mi indiremez mi diye tartışmaya devam ederek geçireceğiz gibi görünüyor..." dedi.

Mahfi Eğilmez enflasyon-dolar kuru ilişkisine dikkat çekti

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından enflasyon-dolar kuruna ilişkin aşağıdaki tabloyu paylaşarak, "Faizlerin düşürülmeye başlandığı 2021 Eylül ayından bugüne kadar geçen sürede enflasyon ve dolar kurunun durumu" notunu düştü.

Eylül ayında hem TÜFE hem de ÜFE'nin yükselişe geçmesi ile yılsonu tahminlerinin boşa çıktığını belirten Eğilmez, sefalet endeksinde Türkiye'nin son durumunu paylaştı.

Sefalet Endeksi = Enflasyon oranı + İşsizlik oranı + 10 yıllık tahvil faizi) - Büyüme oranı. 0 en iyi, 100 en kötü.

Türkiye'nin son durumu: pic.twitter.com/Dy62CdNb6V — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) October 3, 2025

"Dezenflasyon programında işler yolunda gitmiyor"

Verilere dikkat çeken ekonomist Hayri Kozanoğlu ise dezenflasyon programında işlerin yolunda gitmediğini belirterek "Eylül enflasyonu yüzde 3,23 gibi yüksek çıktı. 2025 sonu yüzde 30’un altı enflasyon hedefi de suya düştü. Eğitim,gıda ve giyim-ayakkabı mevsim gereği enflasyonu yukarı çekti. Kısaca dezenflasyon programında işler yolunda gitmiyor" ifadelerini kullandı.

"Ciddi sıkıntıdayız"

İktisatçı Ali Çufadar da enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından "Ciddi sıkıntıdayız" diyerek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sıkıntı; şubatta başladı, mart ve sonrası şiddetlendi... Kur (alma-alma-alma?) TCMB'nin hedefi rezerv, dış rekabetin korunması, enflasyon, gerçekte hangisiydi? Üçü birden olunca; olmuyor tabi...Şimdi bir de ters BAZ etkisi var 4 ay boyunca..."

"Bir kez daha tecrübe ettik"

“Temmuz ayındaki yükseliş geçici” söylemlerini hatırlatan iktisatçı ve akademisyen Prof. Dr. Emre Alkin ise paylaşımında "Merkez Bankası Yönetimlerinin kontrollerinde olmayan meselelerle alakalı kesin görüş belirtmesinin “iddialı” olmak değil, sadece “iddiacı” olmak anlamına geldiğini bir kez daha tecrübe ettik. Gerçeklerle değil modellerle yaşamaya devam etsinler." ifadelerini kullandı.