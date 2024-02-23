Enflasyon görünümü bozulursa para politikası sıkılaştırılacak

Birol BOZKURT

Merkez Bankası’nda yaşanan başkan değişikliği sonrası yapılacak ilk toplantı piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. Merkez Bankası, yeni Başkan Fatih Karahan’ın başkanlığında yaptığı ilk Para Politikası Kurulu (PPK), toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit bıraktı.

Piyasa uzmanları PPK metnindeki mesajları şahin bulurken, faiz kararı sonrası Borsa İstanbul’da ilk başta düşüş yaşanırken daha sonra tekrar pozitif bir kapanış yapmayı başardı. Faiz kararı öncesi 31 liranın üzerinde seyreden Dolar/ TL’nin ise karar sonrası bir miktar geri çekildiği görüldü. PPK metninde enflasyon ve sıkılaşmaya yönelik mesajlar öne çıktı. Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükseldiği ve manşet enflasyonun sınırlı bir artış kaydettiği aktarılan duyuruda, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret ettiği vurgulandı.

Duyuruda, "Kurul politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” denildi.

Kararlı duruş TL’nin reel değerlenme sürecine katkı verecek

Metinde ayrıca, “Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir. Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir." değerlendirmelerine yer verildi.

Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talebin döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam ettiği belirtilen duyuruda, "Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Şimşek: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrasına yönelik iddialarla ilgili mesajlar verdi. Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor. Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke: Borsada 400 dolara doğru bir hareket gelebilir

Merkez Bankası yeni başkanıyla ilk PPK toplantısını yaptı. Beklendiği gibi faiz %45’te bırakılırken yine beklentiler doğrultusunda açıklamanın tonu bir kademe daha şahinleşti. Özellikle maliye politikalarının ve piyasanın kendi dengesinin yakından takip edileceği bir ilkbahar yaz süreci bizleri bekliyor gibi gözüküyor.

Bu durum özellikle bankalar üzerinde kısa süreli baskı getirse bile özellikle kamu bankalarında uzun zamandır geride kalmanın da verdiği ivme ile alıcı bir seyir izlediğini gözlemledik. Bankacılık ve holdinglerde düşüşlerin alım fırsatı olduğu özellikle 9.350- 9.400 hattının üzerinde ki kapanışlarda bu sektörlerden gelecek desteğin çok önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim.

Şahin tonun arttığı, maliye politikalarının daha net devreye girdiği seçim baskının kalktığı bir dönemle birlikte yabancı yatırımcılarının da sayısının artması beklentimiz doğrultusunda. Bu durumda kısa vadeli düzeltmeler olsa bile endekste yıl içerisinde öncelikle 11.000 seviyesi sonrasında 400 dolar hareketi beklenebilir.

İş Portföy Araştırma Müdürü Hande Şekerci: Merkez’in faiz indirimi 2025’e ötelenebilir

Merkez Bankası piyasa beklentileri ile uyumlu olarak politika faizini %45 seviyesinde korusa da, metinde piyasa açısından çok önemli ileriye dönük mesajlar vardı.

TCMB daha önceki ‘gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı’ ifadesinden vazgeçerken bunun yerine enflasyon görünümünde bozulma olması halinde faizi artıracağını net şekilde kaydetti. Mevcut durumda enflasyondaki seyrin ve ekonomideki dengelenmenin genel olarak kendi öngörüleri ile uyumlu olduğu paylaşıldı.

TCMB ayrıca ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edeceğini belirtirken Banka’nın enflasyona dair yukarı yönlü riskler gördüğünü ve önümüzdeki dönemde de faiz kararını buna göre vereceğini düşünüyoruz. PPK kararlarının ardından ilave faiz artırım ihtimali artmış durumda. Ayrıca bu yılın son çeyreği içinde beklediğimiz faiz indiriminin de ötelenerek 2025’e sarkabileceğini değerlendiriyoruz.

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal: Merkez’in şahinlik dozu arttı

Merkezden sürpriz bekleyen yoktu çünkü Enflasyon görünüm sunumunda ifadeler çok netti ve bugünkü değişim yok kararı ve metinde de benzer ifadeleri görmekteyiz.

Diğer taraftan şahinlik dozu biraz artmış da diyebiliriz. Çünkü; Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda parasal sıklık gözden geçirilecektir yerine para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır gelmiş. Enflasyonu canlı tutan nedenler önceki metinde; Hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerken yanlarına Gıda fiyatlarını da almış.

Rezervlerdeki azalma nedeniyle önceki metinde yer alan rezervlerdeki güçlenme yerine rezervlerin seviyesine dönmüş. Politika faizinin mevcut seviyesi; aylık enflasyon ana eğiliminde belirgin düşüşün yanına KALICI ifadesi eklenerek düşüş sağlanan kadar devam edecek denmiş. Merkezin bekleneni vermesi nedeniyle piyasaların reaksiyonu da sınırlı olumlu şeklinde oldu.

Ata Yatırım Araştırma GMY Cemal Demirtaş: Borsaya ilgi devam edecektir

TCMB Para Piyasası Kurulu (PPK), beklentiler dahilinde politika faizini %45 seviyesinde tuttu. Açıklama metninde, enflasyonun ve iç tüketim trendlerinin yakından takip edildiği, bazı tüketim harcamalarında dengelenme sürecinin yavaş seyrettiği, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda enflasyonunun, enflasyon baskılarını canlı tuttuğuna işaret edilmiştir. Mevcut sıkı duruşun -enflasyon beklentileri, öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar- sürdürüleceği ifade edilmiştir.

Öte yandan, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağının altı çizilmiştir. PPK’nın politika faizini sabit tutmasını değerlendirdiğimizde, Kurul’un sürpriz yapmak istemediğini, önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrindeki gelişmelere göre gereğinde daha da sıkı duruş sergileyebileceğini anlıyoruz.

Bu bakış, enflasyona ilişkin yukarı risklerin de halen devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, güven artırıcı makro politikalara bağlı kalındığı sürece, TL varlıklara ve özellikle borsaya ilginin devam edeceğini, enflasyonda muhtemelen sapmalara karşı daha dayanıklı şirketlerin hisselerine yatırım yapılabileceğini düşünüyoruz.

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer: Merkez’in ana temasında değişiklik yok

Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmedi ve faizi %45 seviyesinde sabit tuttu. Bu, piyasa için sürpriz bir karar değil. Dolayısıyla piyasa fiyatlamasında ani reaksiyonlar izlemedik. Karar metninde ise bir önceki metinden daha şahin ifadeler kullanılmış.

Bir önceki raporlarla kıyasladığımızda tespitlerde değişiklik var ancak ana yol, ana temada değişiklik yok. Enflasyonu ifade eden paragrafta, Ocak ayında enflasyon dinamiklerinde yukarı yönlü risklerin olduğuna atıfta bulunmuş ancak enflasyonun tahmin patikasına uyumlu gittiği ifade edilmiş.

Önümüzdeki aylarda olası ücret artışlarının oluşturabileceği etkiler yakından takip edilecektir. İlk defa Türk Lirası’nın reel olarak değerlenmesine yönelik ifadeler karar metnine yansıdı. Bu beklentilerin yönetilmesi açısından önemli bir detay. Özellikle yabancı yatırımcının algısını belli bir rotada tutmak açısından ilk kez kullanılan bir ifade diyebiliriz. Para politikası duruşu açısından çok daha net ifadeler var.

Gözden geçirebiliriz ya da izlenecektir gibi muğlak ifadeler yerine gerekli görülmesi halinde para politikası duruşu sıkılaşacaktır gibi net bir ifade kullanıldı. Yine aynı şekilde parasal sıkılığı desteklemek adına sterilizasyon araçlarının kullanılmasında da şahin bir üslup var. Sayın Fatih Karahan’ın öncülüğünde gerçekleşen ilk toplantıda faiz kararı değişmese de metindeki üslup sertleşmiş ve daha netlik kazanmış. Şahin, daha net ifadeler var. Bu Merkez Bankasının izlediği kararlı duruğun devamı açısından kuvvetli bir mesaj veriyor.