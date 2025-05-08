“Enflasyon görünümünde bozulma yaşanmadı”

Recep ERÇİN

Piyasalardaki çalkantılara yönelik sorular üzerine Başkan Karahan, “Merkez bankaları tüm dünyada teknik düzeyde çalışan kurumlardır. Merkez bankamız da bu prensip doğrultusunda hareket eden bir devlet kurumudur. Bu bağlamda, kararlarımızı herşeyden önce, fiyat istikrarına ulaşacak şekilde alıyoruz” dedi.

“Zirai donun enflasyona etkisi 0,4 puan”

“Talep ve beklenti yönetimi yaparak dezenflasyonu patikamızla uyumlu bir şekilde tesis edecek parasal sıkılığı sağlıyoruz” ifade eden Başkan Karahan, “Bu sıkılığın, sağlıklı işleyen bir finansal sistem üzerinden dezenflasyona etkilerini yakından izliyoruz.

Bildiğiniz gibi, birkaç yıla yayılan bir süreçten bahsediyoruz. Bu süre zarfında yurtiçi ya da yurtdışı kaynaklı şokların olması da ihtimal dahilindedir. Bu, işin bir parçasıdır. Merkez bankası olarak bizim görevimiz, bu gelişmelerin dezenflasyon sürecine etkilerini en aza indirgemektir. Böyle durumlarda piyasalara güven vermek, piyasaları sakinleştirmektir” diye konuştu. Zirai donun enflasyonu etkisine de değinen Karahan, “Yapılan hesaplara göre zirai donun enflasyona etkisi 0,4 puan kadar olabilir” açıklamasında bulundu.

“Tüm riskleri hesaba katıyoruz”

Karahan, şunları kaydetti: “Elimizdeki tüm para politikası araçlarını en etkin biçimde kullanmaya gayret ediyoruz. Son dönemde piyasalarda yaşanan çalkantı durumunda da yaptığımız aslında tam olarak budur. Konuşmamda (Komisyonda yaptığı sunum) bahsettiğim prensipler doğrultusunda, araçlarımızı doğru zamanda ve doğru ölçüde kullanarak yaşanan çalkantının makro finansal istikrarı bozmasına izin vermedik. Piyasayla uyumlu ve proaktif yaklaşımımız sayesinde, sunumumda da gösterdiğim gibi, enflasyon görünümünde bir bozulma yaşanmadı.”