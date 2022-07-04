Enflasyon haziranda yüzde 78,6'ya çıktı

Tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken, yıllık enflasyon yüzde 78,62'ya çıktı. Anketlerde manşet enflasyonun aylık yüzde 5, yıllık yüzde 78,30 artacağı tahmin ediliyordu. Tüketici fiyatları Ocak-Haziran döneminde yüzde 42,35 artış gösterdi.

Çekirdek enflasyon yıllık 57,3'e yükseldi. Yurt içi üretici fiyatları aylık yüzde 6,77 artartken, yıllık üretici fiyatları yüzde 138,31 arttı.

Ulaştırmada yüzde 123,4 artış

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.

Üretici fiyatları yüzde 138,31 arttı

TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,77 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 142,68, imalatta yüzde 120,47, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 369,20 ve su temininde yüzde 81,47 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 126,06, dayanıklı tüketim malında yüzde 85,98, dayanıksız tüketim malında yüzde 111,81, enerjide yüzde 317,87 ve sermaye malında yüzde 85,65 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6,97, imalatta yüzde 6,33, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,53 ve su temininde yüzde 6,94 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 6,07, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,00, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,05, enerjide yüzde 12,02 ve sermaye malında yüzde 6,27 artış olarak gerçekleşti.