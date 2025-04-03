Enflasyon hesaplamasında şeffaflık sağlayacak teklif

Ferit PARLAK

Türkiye İstatistik Ku­rumunun (TÜİK) tü­ketici fiyat endeksi hesaplamalarında kullanılan verilerin düzenli olarak ya­yımlanmasının zorunlu hale getirilmesini amaçlayan Tür­kiye İstatistik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

Teklif ile enflasyon hesap­lamalarında şeffaflığın artı­rılması ve ekonomik aktör­lerin daha sağlıklı analizler yapabilmesi amaçlanıyor. Teklif yasalaşırsa, kapsam­lı yayımlanacak bilgiler, enf­lasyon dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasına ve fiyat ha­reketlerinin detaylı olarak iz­lenmesine olanak tanıyacak.

“Ekonominin sağlığı için”

CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf imzasıyla Türkiye Büyük Millet Mecli­si’ne sunulan teklifin gerek­çesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun veri yayımlama esaslarını düzenleyerek ku­rumsal şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılmasının hedeflendiğine dikkat çeki­lerek, “Günümüz ekonomik koşullarında, doğru, güveni­lir ve zamanında üretilen is­tatistiki verilerin önemi gide­rek artmaktadır. Bu bağlam­da, özellikle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi temel ekonomik göstergelerin he­saplanma süreçlerinin şeffaf olması, ülke ekonomisinin sağlıklı işleyişi açısından kri­tik bir role sahiptir” denildi.

Önerilen düzenlemenin, TÜFE hesaplamalarında kullanılan verilerin düzenli ve detaylı bir şekilde kamu­oyuyla paylaşılmasını ön­gördüğünün dile getirildiği gerekçede, bu uygulamanın, ekonomik göstergelerin daha sağlıklı analiz edilmesine ve fiyat hareketlerinin daha et­kin takibine olanak sağlaya­cağına vurgu yapıldı.

“Güvenirliliği ve itibarı artırır”

Gerekçede, “Böylece poli­tika yapıcılar, akademisyen­ler, iş dünyası temsilcileri ve vatandaşlar, enflasyon dina­miklerini daha iyi anlama ve yorumlama imkanına kavu­şacaklardır.” cümlesiyle, bu­gün açıklanan verilerin anla­şılmaz ve yorumlanamaz ol­duğunun altı çizildi.

Veri toplama metodolojisi ve analiz tekniklerinin açık­lanmasının önemi ve getiri­sinin de anlatıldığı gerekçe­de, “Bu açıklamalar, TÜİK tarafından üretilen istatis­tiklerin güvenilirliğini pe­kiştirecek ve kamuoyu nez­dinde güven artışına katkı­da bulunacaktır. Bu şeffaflık, aynı zamanda TÜlK'in çalış­malarının bilimsel temelle­re dayandığının daha iyi an­laşılmasını sağlayacak ve kurumun itibarını güçlendi­recektir” denildi. Söz konusu düzenlemenin, Türkiye'nin ekonomi politikalarının daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine imkan tanıyaca­ğını da dikkat çekilen gerek­çede, şeffaf ve güvenilir ve­rinin, ekonomi yönetiminin daha isabetli kararlar alma­sına yardımcı olacak, bu da makroekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda bulu­nacağı da kaydedildi.

“Yabancı yatırıma zemin hazırlar”

Gerekçede, “Ayrıca, yatı­rımcılar nezdinde ülke gü­venilirliğinin artmasına yar­dımcı olacak ve doğrudan yabancı yatırımların artma­sına zemin hazırlayacaktır.” denilerek, yabancı yatırım içim önemi de değerlendiril­di. Teklifin, uzun vadeli sür­dürülebilir kalkınma hedefle­rine ulaşılmasında da önemli bir rol oynayacağının dile ge­tirildiği gerekçede, şeffaf ve güvenilir ekonomik verile­rin, kalkınma planlarının da­ha gerçekçi bir şekilde hazır­lanmasına ve uygulanması­na olanak tanıyacağına vurgu yapıldı. Gerçekçi planların ise kaynakların daha etkin kulla­nılmasını sağlayarak, ülke­nin ekonomik performansı­nı olumlu yönde etkileyeceği dile getirilerek, önerilen şef­faflık artışı, uluslararası stan­dartlara uyum sağlanması ve Türkiye'nin istatistik altyapı­sının geliştirilmesi açısından da kritik öneme sahip olduğu­nun altı çizildi.

“TÜİK’in etkinliği ve verimliliğini artırır”

Ülkelerin istatistik üre­tim süreçlerinin kalitesi ve şeffaflığının, uluslararası ku­ruluşlar tarafından yakın­dan takip edildiğine de deği­nilen gerekçede, bu düzenle­me ile Türkiye’nin, istatistik alanında uluslararası en iyi uygulamalara bir adım daha yaklaşmış olacağı, TÜİK'in kurumsal kapasitesinin geliş­tirilmesine de katkı sağlana­cağı ifade edildi. Ayrıca, “Ve­rilerin düzenli olarak yayım­lanması ve metodolojinin açıklanması zorunluluğu, ku­rumun iç süreçlerini daha da iyileştirmesine ve veri kali­tesini artırmasına neden ola­caktır. Bu da TÜİK'in daha et­kin ve verimli çalışmasını sağ­layacaktır” denildi.

“Demokratik katılımı güçlendirir”

Kanun teklifinin gerekçesinde aynı zamanda demokratik katılımın güçlendirilmesine hizmet edeceğinin de ifade edildi. Gerekçede, “Ekonomik verilere daha kolay erişim, vatandaşların ekonomi politikaları hakkında daha bilinçli değerlendirmeler yapmasına olanak tanıyacak ve karar alma süreçlerine daha aktif katılımlarını teşvik edecektir.

Sonuç olarak, önerilen kanun değişikliği, ülkemizin ekonomik ve sosyal politikalarının etkinliğinin artırılmasına, istatistiki veri üretim süreçlerinin güçlendirilmesine ve ekonomik şeffaflığın geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu düzenleme, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin uluslararası alanda daha güvenilir kabul edilmesine, yatırım ortamının iyileştirilmesine ve uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacaktır” cümlesiyle, kanun teklifinin, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal refahının artırılması açısından önem taşıdığına dikkat çekildi.