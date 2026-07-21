Enflasyon korkusu geri döndü: Fed'in faiz kararı değişebilir

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BlackRock, Orta Doğu'da yeniden alevlenen çatışmanın küresel enflasyona 0,8 puanlık ek bir artış getirebileceğini değerlendirdi. Ancak enerji şokunun ekonomiler üzerindeki etkisinin ülkeden ülkeye farklılık göstereceği belirtildi.

Avrupa ve Asya için risk daha büyük

BlackRock'a göre, enerji ithalatına daha fazla bağımlı olan Avrupa ve Asya'nın bazı bölgeleri, petrol fiyatlarındaki yükselişten küresel ortalamaya kıyasla daha fazla etkilenebilir. Enerji maliyetlerinin üretimden ulaşıma kadar geniş bir alanda fiyatları yukarı çekmesi, enflasyonla mücadele eden ekonomiler açısından yeni bir risk oluşturuyor.

Benzer bir değerlendirmede bulunan OCBC de raporunda, yeni bir enerji şokunun Fed açısından enflasyon risklerini daha önemli hale getirebileceğini ifade etti.

Fed'in işi zorlaşıyor

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Fed'in faiz politikasında gevşemeye gitmesi daha zor hale gelebilir. Petrol fiyatlarının yüksek kalması, enflasyonun yeniden hız kazanması ihtimalini artırırken, merkez bankasının faiz indirimleri konusunda daha temkinli davranmasına neden olabilir.

ABD'deki küçük ve orta ölçekli şirketlerin daha fazla kâr elde etmeye başlamasının olumlu bir gelişme olduğunu belirten PNC Asset Management Baş Yatırım Stratejisti Yung-Yu Ma, ancak yüksek petrol fiyatları ve artan maliyetlerin bu şirketleri zorlayabileceğini söyledi.

CNBC'nin Squawk Box Asia programında konuşan Ma, petrol fiyatlarının yüksek kalması ve hayat pahalılığının devam etmesi durumunda şirketlerin önümüzdeki birkaç çeyrekte aynı kâr seviyelerini koruyup koruyamayacağının belirsiz olduğunu ifade etti.

Faiz kararı değişebilir

Ma'ya göre Fed'in şahin duruşunu değiştirmesi için enerji ve petrol piyasalarında belirgin bir rahatlama görülmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, yeniden güçlenmeye başlayan diğer enflasyonist baskıların da kontrol altına alınması önem taşıyor.

Piyasalardaki belirsizliğin arttığına dikkat çeken Ma, yatırımcıların portföylerini tek bir risk kaynağına karşı savunmasız bırakmaması gerektiğini belirterek dengeli bir yatırım yaklaşımı ve risklerin çeşitlendirilmesi çağrısında bulundu.