Enflasyon martta zirve yenileyecek mi?

TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Piyasanın medyan tahmini TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağı yönünde. Bu şekilde gerçekleşme olması durumunda, yıllık enflasyon yüzde 15,61'den yüzde 16,10’a yükselecek. Bu durumda 5 aydır yükselişte olan TÜFE, yıllık enflasyonda 1,5 yılın zirvesini yenilemiş olacak. Şubatta aylık bazda yüzde 0,91 artan TÜFE, yıllık bazda yüzde 15,61 ile Temmuz 2019 sonrası en yüksek seviyeye çıkmıştı.

İstanbul'da enflasyon da zirvede kalmayı sürdürüyor. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1 Nisan’da açıkladığı mart ayı verilerine göre; İstanbul'da martta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13 arttı. İstanbul'un yıllık enflasyonu da yüzde 16,37 artarak, 19 ayın zirvesine işaret etti.

'Gıda düşer, enerji artar' tahmini

Tacirler Yatırım, gıda fiyatlarında yıllık artışın bir önceki ayki yüzde 18,4 seviyesinden yüzde 18 seviyesinin altına gelmesini bekliyor. Kurumun, enflasyona dair notunda; aylık enerji fiyatları artışının oldukça sınırlı kalacağı beklentisine rağmen, olumuz baz yılı etkisi nedeniyle yıllık enerji fiyatlarının artmaya devam edeceği ve bu çerçevede yüzde 8,8 seviyesine kadar yükselebileceği düşünülüyor.

Öte yandan şubat ayında birikimli kur etkilerinin temel mal fiyatları üzerindeki etkisinin yavaşladığına işaret eden Taciler Yatırım, şu değerlendirmede bulundu: “Mart ayı fiyatlarında da ek olumsuz bir etki görmeyi beklememize rağmen, yakın dönemde artan kur volatilitesi ve TL değer kaybını devamının gelecek aylarda kur geçişkenliğinin oldukça etkili olmaya başlayacağı sinyalini veriyor. Pandemiye ilişkin sınırlandırılmalarının kademeli olarak hafiflemesi, devam eden ekonomik aktivite, gecikmiş kur etkisi nedeniyle hizmet fiyatlarının yüksek seyredebileceğini düşünüyoruz.”