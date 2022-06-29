Enflasyon muhasebesi, artan enflasyon ile birlikte gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Maruf Buzcugil ve Hüseyin Gökçe'ye röportaj veren Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu da enflasyon muhasebesi konusunu gündeme getirmişti. Enflasyon muhasebesinin artık bir zorunluluk olduğunu dile getiren Kartaloğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mayıs enflasyonu yüzde 73,5, VUK mükerrer 298’de konu düzenleniyor. Son yıl yüzde 10 ve son üç yıl yüzde 100’ü aşarsa enflasyon düzeltmesi yapılması zorunluluğu var. Kesinlikle muhasebe zaten bir bilim, enflasyonu göze almadan muhasebe ve doğru raporlama, doğru kayıt yapabilmek, ekonomiyi kayıt altına alabilmek mümkün değil. Bizim VUK buna göre dizayn edilmiş.

Enflasyon Ekim’de yüzde 18’di, Mayıs’ta yüzde 73’e çıktı hızlı bir artışla. Geçen yıl Ekim ayında Maliye Bakanlığı ile de görüşürken, enflasyon muhasebesi şartlarının 2022 Mart ayında oluşacağını tahmin ediyorduk ve hazırlanabileceğimizi düşünüyorduk. Hazırlığa ihtiyaç vardı çünkü 17 yıldır enflasyon muhasebesi uygulanmıyor. Hatta Aralık sonunda bu şartların gerçekleştiğine şahit olduk.

Yani hazırlık zorunluluğu sebebiyle uygulama ertelendi. Ancak bunu hesaplarken de mevcut yöntemleri kullanmak çok doğru sonuçlar doğurmaz. Örneğin 5 yıl önce 10 milyon liraya alınmış bir bina hâlen 10 milyon lira üzerinden hesaplanıyor. Oysa enflasyonu dikkate alınmazsa; doğru muhasebe, doğru envanter ve raporlama mümkün değil. Yani geçmişten bugüne enflasyonun etkileri göz önünde bulundurularak düzeltmenin yapılması gerekiyor."

Enflasyon muhasebesi nedir?

Enflasyon muhasebesi, parasal olmayan değerlerin, enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması sonucunda, finansal tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanması olarak tanımlanıyor.

Aktifte yer alan düzeltmeye tabi parasal olmayan kalemler:

■ Mali duran varlıklar ve menkul kıymetler

■ Maddi duran varlıklar

■ Özel tükenmeye tabi varlıklar

■ Stoklar, ilk madde ve malzeme, ticari mallar

■ Verilen avanslar, depozito ve teminatlar

■ Reel olmayan finansman maliyetleri

■ Birikmiş amortismanlar

■ Maddi olmayan duran varlıklar, haklar ve şerefiyeler Pasifte yer alan düzeltmeye tabi parasal olmayan kalemler:

■ Özsermaye kalemleri

■ Borçlar

■ Düzeltilmiş kâr/zarar

■ Pasifte yer alan fonlar

■ Karşılıklar