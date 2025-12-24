Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak?

Aralık ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te… Açıklanacak veriler sonrası milyonların zam oranı belli olacak. Heyecan her geçen gün artarken "Enflasyon ne zaman açıklanacak" ve "6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak" sorusu tırmanıyor.

Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları her ayın 3'de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Fakat 3 Ocak 2026, cumartesi gününe denk geldiği için rakamlar 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak.

Açıklanan oranlar sonrası 6 aylık enflasyon farkı da hesaplanacak.