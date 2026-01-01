Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak?

Ocak ayı ile birlikte maaş artışlarına dair beklentiler hız kazandı. Emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Şimdi binlerce kişi "Enflasyon ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları her ayın 3'de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Fakat 3 Ocak 2026, cumartesi gününe denk geldiği için rakamlar 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak.

Açıklanan oranlar sonrası 6 aylık enflasyon farkı da hesaplanacak.