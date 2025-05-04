Enflasyon ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon rakamları saat kaçta belli oluyor?

Türkiye'nin gözü enflasyon rakamlarında.... Milyonlarca çalışan ve emekliyi yakından ilgilendiren oranların nasıl geleceği merak ediliyor. Gözler bu nedenle TÜİK'ten gelecek resmi açıklamada...

Son verileri öğrenmek isteyen vatandaşlar "Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde duyuruyor. Bu ay 3 Mayıs hafta sonuna geldiği için veriler yarın belli olacak. TÜİK nisan atı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da duyuracak.

Enflasyon beklentisi nedir?

AA Finans'ın 17 ekonomistle gerçekleştirdiği ankete göre, nisan ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 3,24 olarak belirlendi. Beklentiler yüzde 2,75 ile 3,80 aralığında değişti. Bu tahmine göre yıllık enflasyonun yüzde 38,10'dan yüzde 38,18'e yükselmesi öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 31,16 oldu.