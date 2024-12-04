Enflasyon neden düşmüyor? Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan net yanıt

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını dün kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon kasımda beklentilerin üzerinde yüzde 2,44'lük artış gösterdi. Yıllık enflasyo ise yüzd 47,09'a geriledi.

Gelişmiş ülkeler için yıllık yüzde 2-3, gelişmekte olan ülkeler için ise yüzde 5-6 enflasyon oranlarının normal kabul edildiği düşünüldüğünde Türkiye'de enflasyon yıllık bazda gerileme gösterse de hâlâ çok yüksek seviyede seyrediyor.

Peki enflasyon nasıl düşer, düşecek? Sabancı Üniversitesi Ekonomi Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından "Enflasyon neden düşmüyor" sorusuna yanıt verdi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a enflasyonun düşmesi için mali politikada daha fazla adım atılması gerekiyor.

Özgür Demirtaş'a göre; ayrıca tüketiciyi, enflasyonun düşeceğine inandıracak politikalar lazım. En büyük hedefimizin beklentileri yönetmek olması gerekiyor