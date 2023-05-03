Enflasyon nisan ayı verileri açıklandı: Yıllık enflasyon yüzde 43,68 oldu!
Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 2,39 artarken yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43,68'e geriledi.
Haber Merkezi
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TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Verilere göre nisanda aylık tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 2,39 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 43,68 oldu.
Mart ayında aylık enflasyon yüzde 2,29, yıllık enflasyon ise yüzde 50,5 olarak açıklanmıştı.
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