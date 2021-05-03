Enflasyon nisanda yüzde 17,14'e yükseldi

Enflasyon, nisan ayında yükselişine devam ederken, artış piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tüketici fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 1,68 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 16,2'den 17,14'e yükseldi. Piyasada aylık enflasyonun yüzde 1,8 artacağı ve yıllık TÜFE'nin 17,3'e çıkacağı öngörülüyordu.

Çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 17,8 olarak kaydedildi.

Fatih Özatay: Tüketici enflasyonu %17'nin, temel enflasyon %18'in, üretici enflasyonu %35'in üzerinde. Mart sonlarına doğru gelen kur şokunun etkisi tam yok bu rakamlarda. Kısır tartışmalar bir tarafa... Ekonomi politikası yapanların 'bu noktaya nasıl geldik?' diye düşünmelerinde sayısız yarar var.