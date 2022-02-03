Enflasyon öncesi bilmemiz gerekenler

TÜİK, ocak ayı enflasyonunu sabah 10:00'da açıklayacak. Tüketici Fiyatlarında (TÜFE) aylık bazda yüzde 10 civarında aylık artış bekleniyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10.09. Bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda bir önceki ay yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon yüzde 48.42'ye yükselecek.

Bu sonuçla 20 yılın zirvesine ulaşacak TÜFE’de; TL'nin birikimli değer kayıpları, asgari ücret zammı, artan enerji fiyatları ve sigara ve alkollü içereceklerde ÖTV kaynaklı fiyat artışlarının rol oynaması bekleniyor.

Ocak enflasyonu öncesinde önemli sinyal veren İTO İstanbul enflasyon verisi, tüketici fiyatlarının ocakta geçen yıla göre yüzde 50.91 ile Nisan 2002'den bu yana, yani 20 yıla yakın sürenin en yüksek artışını kaydettiğini gösterdi.

Ağırlıklar değişecek

TÜİK her yıl ocak ayımda yıla ilişkin sepeti yeniliyor ve ağırlıklar değişiyor. Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, daha önce yüzde 13.5-15.5 arasında tahmin ettiği ocak ayı TÜFE artışını, yeni 'ağırlıklar' nedeniyle yüzde 12 civarına çekti. Ocak ayında çok yüklü zam gören elektrik, doğalgaz ve sigaranın 2022 ağırlığının daha düşük olacağını kaydeden Aktaş, "Ağırlığı artan otomobilde ise zam yok. Akaryakıt zamları ise ağırlık artışıyla birlikte TÜFE oranını yukarı itecek" değerlendirmesini yaptı.

ÜFE’de artış yüzde 100'e ulaşacak

Öte yandan biriken maliyet baskısıyla aralık ayında yüzde 80 artışın görüldüğü üretici fiyatlarında, bu kez de petrol fiyatları, enerji kesintilerinin yaşattığı birim maliyet ve stok maliyeti ve artan işletme maliyetlerinin etkisi ile daha yüksek seviyeler bekleniyor. Ocak ayı ile beraber ÜFE’nin de yüzde 100 seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.